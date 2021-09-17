РИАМО - 17 сен. В столице поддержали установку мемориальной доски президенту Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирине Антоновой, сообщается на сайте департамента культурного наследия города.

С идеей выступили представители музея и активисты. Доску собираются установить на доме, где жила Антонова, по адресу: Покровский бульвар, дом 14/5.

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что установка доски - важное событие не только для города, но и для всей мировой общественности. По его словам, о заслугах Антоновой можно говорить бесконечно, 75 лет своей жизни она посвятила Пушкинскому музею.

«Благодаря ее профессиональным качествам музей не только стал значимым культурным центром страны, но и получил международное признание. Очень важно, что теперь ее память будет навсегда увековечена в столице», - подчеркнул Емельянов.

Проект мемориальной доски будет рассмотрен художественно-экспертным советом по скульптуре, монументальному и декоративному искусству при Мосгорнаследии.