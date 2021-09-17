РИАМО - 17 сен. Более 2,2 тыс. дворов будут благоустроены в столице в 2022 году в соответствии с современными требованиями, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В ходе работ по благоустройству дворов выполняются такие задачи, как развитие дорожно-тропиночной сети, замена асфальтобетонного покрытия междворовых проездов, ремонт детских и спортивных площадок, а также обустройство новых площадок, установка скамеек и освещения.

Кроме того, по просьбам жителей во дворах устанавливается дополнительная инфраструктура: воркаут-площадки, спортивные поля, столы для пинг-понга, фонтаны и декоративные фигуры.

В 2011-2016 годах все 24 тыс. московских дворов были обустроены в соответствии с единым стандартом. С тех пор они регулярно обновляются.