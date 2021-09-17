РИАМО - 17 сен. Уже 1 млн жителей столицы сделал свой выбор в рамках электронного дистанционного голосования, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Всего заявки на онлайн-голосование подали 2,15 млн москвичей.

Участки для голосования в мегаполисе открылись в 08:00 в пятницу. Также в столице можно проголосовать онлайн.

С 17 по 19 сентября горожане выбирают депутатов Госдумы. Кроме того, в нескольких районах столицы проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.

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