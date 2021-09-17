РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Глава городского округа Подольск Николай Пестов назвал плюсы объединения города Подольска, Подольского района и Климовска, сообщает пресс-служба администрации округа.

Городской округ Подольск стал единственным в области, где объединили сразу 3 муниципальных образования – город Подольск, город Климовск и Подольский муниципальный район. Сельские населенные пункты продолжают свою жизнь, хотя многие боялись, что сельхозпроизводство замрет.

За 6 лет удалось решить вопросы по водоснабжению. Программа «Водоканала» за пятилетку значительно улучшила качество воды, в том числе во многих сельских населенных пунктах. Решили вопрос по модернизации ветхих очистных сооружений на окраине Климовска, которые обслуживали поселок Львовский. Городское поселение Львовский в составе Подольского муниципального района вряд ли смогло бы найти порядка 400 млн рублей на их модернизацию.

В Подольске на протяжении 2 пятилеток целенаправленно занимались развитием центральных городских очистных сооружений. Поэтому после объединения смогли ликвидировать Львовские очистные и переключить стоки на Подольские городские очистные сооружения.

Реформа нужна была в том числе для выравнивания тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Теперь тарифы на водоснабжение и водоотведение серьезно снизили в ряде сельских населенных пунктов, особенно в Климовске, где они были одними из самых высоких. Также заметно сблизили тарифы на теплоснабжение.

Позитивно повлияло объединение на развитие округа. Например, по губернаторской программе построили мощную поликлинику в Кузнечиках. Сегодня она обслуживает не только жителей Подольска, но и тех, кто живет на территориях бывших сельских поселений Подольского района. Борьба с пандемией еще больше показала плюсы централизации.

Пестов уточнил, что у большинства муниципалитетов области города входили в состав районов, а в Подольске, Коломне, Орехово-Зуевском округе, Серпухове город и район были отдельными муниципальными образованиями. Поэтому развиваться городу, в том числе и экономически, дальше было практически некуда.

«Подольский район такую возможность имел – многие сельхозземли в районе на перспективу были перепрофилированы, и сегодня там расположены или строятся индустриальные и технопарки, а это рабочие места в первую очередь для горожан. Только подоходный налог работника теперь работает в том числе и на город, где он живет. Без объединения территорий укреплял бы экономику района и работал только на район», – заключил Пестов.