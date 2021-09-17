РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. В помещении Красногорско-Истринской местной организации Всероссийского общества слепых заменили старые окна на современные, сообщил замглавы администрации горокруга Тимур Магомедов.

Глава горокруга Алексей Спасский посетил общественную организацию в пятницу. С общественниками также встретились заместители главы администрации Магомедов, Татьяна Квасникова, начальник управления по социальным вопросам Эльвира Кавалерская. Возглавляет организацию Мтвариса Датикашвили.

«Общественники обратились к главе горокруга Алексею Спасскому с просьбой заменить старые оконные блоки, которые не держали тепло. Глава поручил строительному блоку оперативно отреагировать. Дал срок месяц, но мы уложились за две недели. Наши строители быстро и качественно выполнили ремонт, поменяли 6 окон», - пояснил Магомедов.

По его словам, работы выполнили за внебюджетные средства.

На учете в Красногорско-Истринской местной организации ВОС состоят 140 инвалидов по зрению, 75 из них – жители Красногорска.

Помещение в доме №12 по улице Чайковского в Красногорске организации выделили в декабре 2019 года. Ранее она располагалась в городе Дедовске городского округа Истра.