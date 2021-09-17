РИАМО - 17 сен. В столице аннулирована переносная урна УИК №3129 из-за подозрения на замену пломбы, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

С 17 по 19 сентября москвичи выбирают депутатов Госдумы. Также в ряде районов столицы проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.

Голосование открылось в пятницу в 08:00. Также в столице можно проголосовать онлайн.

Ранее Венедиктов сообщал, что на территории УИК №1262 в столичном районе Сокольники избиратель выпустил в помещении енота. За животным 7 минут охотились полицейские.

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