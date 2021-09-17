РИАМО - 17 сен. На избирательных участках в Красногорске, Химках, Одинцовском округе и Балашихе представлены буклеты и информационные буклеты о туристическом потенциале Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Избиратели смогут узнать о народных промыслах, интересных местах для детского и экстремального отдыха, а также изучить музейную карту региона и лучшие маршруты для путешествий по Подмосковью.

Кроме того, во многих муниципалитетах Московской области организованы ярмарки.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму стартовали в Подмосковье 17 сентября. Всего в регионе открыты свыше 4 тыс. избирательных участков. Отдать свой голос за кандидатов можно по 19 сентября.

В Одинцовском округе работает областной центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием.

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