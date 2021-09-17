РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 сен. Руководитель волонтеров Подмосковья Александр Толмачев проголосовал вместе с главой городского округа Щелково Андреем Булгаковым на участке 3382 в школе №17, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня очень важный день для Подмосковья и для всей страны в целом. Сегодня мы выбираем по какому пути будет двигаться наша страна и область, как она будет развиваться в ближайшие пять лет. Поэтому жителям нужно принять решение и выполнить гражданский долг», - сказал Толмачев.

Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы будут проходить три дня - с 17 по 19 сентября. На территории Щелкова расположено 123 избирательных участка. В пятницу на 13:00 в Щелкове свои голоса отдали более 8 тыс. избирателей.