РИАМО - 17 сен. Загруженность столичных дорог оценивается в 7 баллов из 10 возможных, такая дорожная ситуация в городе прогнозируется до 19 часов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы образовались на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.

В центре города сложная ситуация наблюдается на Бульварном кольце, набережных Москвы-реки, Водоотводного канала и реки Яузы. Кроме того, транспортом перегружены Тверская улица, Большой Златоустьинский переулок, улица Знаменка, Мясницкая улица, Большой Устьинский Мост, улица Большая Полянка и другие.

К 20 часам пробки на столичных дорогах снизятся до 6 баллов, свободными дороги станут после 22 часов.