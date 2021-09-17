РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. Открытый мастер-класс по цифровой психологии Сюцай пройдет в городском округе Мытищи 22 сентября, сообщается в Instagram-аккаунте коворкинга «Старт».

Тема мастер-класса: «Скажи мне дату своего рождения, и я скажу, кто ты». Сюцай - наука о реализации души и дисциплине ума. Главная цель человека на земле - это развитие своего сознания.

На встрече можно будет узнать массу полезной информации, получить ответы на вопросы, что такое наука Сюцай, как дата рождения влияет на жизнь и какие есть врожденные способности, как работает миссия человека, заложены ли деньги в дате рождения, как уйти от ограничивающих убеждений, как выйти на новый уровень понимания.

Мастер-класс проведет команда мастеров профессионального потока Москвы. Приглашаются все желающие расширить свое сознание.

Адрес проведения: Новомытищинский пр-т, 30, коворкинг-центр «Старт». Начало в 19:00, вход свободный, места ограничены. Регистрация по телефону: 8(977)740-17-83.