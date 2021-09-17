РИАМО - 17 сен. Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов проголосовал на выборах депутатов в Мособлдуму 7-го созыва и Госдуму 8-го созыва в гимназии №33, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 8:00 все участки Мытищ открылись для голосующих. Одним из первых в гимназию №33 пришел выполнить свой гражданский долг председатель Совета депутатов городского округа Андрей Гореликов.

«Сегодня у нас начались выборы в Государственную думу РФ. Каждому предстоит сделать свой выбор. Не так давно к гражданам обратился президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Думаю, что он сказал абсолютно правильные и грамотные слова, которые отвечают каждому в своей душе. Мы хотим, чтобы в состав этой думы избрались ответственные, авторитетные люди, способные держать свое слово и выполнить свои обещания», - отметил Андрей Гореликов.

Он добавил, что работа таких людей должна быть грамотной, компетентной, исключающей популизм и пустословие.

«А их работа требует высочайшего профессионализма. Задайте себе вопрос: вы хотите прийти к неграмотному врачу? Вы хотите сесть на борт самолета, которым управляет непрофессиональный пилот? Выбор за вами. Приходите на выборы», - сказал Гореликов.

Избирательные участки будут работать в пятницу до 20:00. А 18 и 19 сентября - с 08:00 до 20:00.