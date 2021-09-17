РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско в пятницу посетил избирательные участки в поселке Октябрьский городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня в городском округе Люберцы на 171 избирательном участке стартовало голосование по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы. Я посетил участки в поселке Октябрьский, пообщался с председателями УИКа. Голосование проходит без нарушений. Радует, что неравнодушные люберчане приходят голосовать, причем не только пожилые, но и молодежь. Везде соблюдаются требования санитарно-эпидемиологической безопасности – на входе проводится термометрия, избирателей обеспечивают масками, перчатками, антисептиками», - сказал Дениско.

В Люберцах с 17 сентября проходит голосование по выборам депутатов Госдумы РФ и депутатов Мособлдумы. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы в 2021 году проводятся с 17 по 19 сентября. Уточнить адрес избирательного участка, к которому прикреплен гражданин, можно, позвонив по номеру телефона ТИК городского округа Люберцы: 8(498)553-99-72.