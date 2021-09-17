РИАМО - 17 сен. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО трех человек, участвовавших в призывах к массовым беспорядкам в период голосования 17-19 сентября, сообщает Федеральное агентство новостей.

Следствие считает, что несколько людей из разных регионов России пытались организовать погромы во время процесса голосования на парламентских выборах.

Призывы осуществлялись через Telegram-каналы.

Одну из обвиняемых суд отправил под домашний арест до 14 ноября на время следствия.