РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Новое высокотехнологичное оборудование поступило в нейрохирургическое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Ружицкий посетил в пятницу МОЦОМД. Он также отметил, что в центре на следующей неделе вводится в эксплуатацию аппарат для проведения анестезии, оснащенный интеллектуальными функциями.

«В нейрохирургическое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства городского округа Люберцы поступило высокотехнологичное оборудование: операционный стереомикроскоп, оборудование для быстрого и безопасного удаления опухолей, система жесткой фиксации головы. В ближайшее время ожидается поставка эндоскопической стойки, наборов нейрохирургических инструментов для операций, аппарата для резекции и коагуляции», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что всего в текущем году при поддержке правительства Московской области и личном участии губернатора Андрея Воробьева в МОЦОМД будет поставлена 51 единица нового медицинского оборудования.

«На сегодня 40 единиц центр уже получил. Нейрохирургия – одна из самых сложных отраслей медицины. Теперь проведение высокотехнологичных нейрохирургических операций стало возможным в городском округе Люберцы, – добавил Ружицкий.

По его словам, нейрохирургическое отделение больницы рассчитано на 25 коек. На сегодня на лечении в нем находятся 22 ребенка. В отделении работают 7 нейрохирургов, в том числе заведующий.