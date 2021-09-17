РИАМО - 17 сен. Водитель автомобиля Audi совершил наезд на 7-летнего мальчика во дворе дома 39 1-го Микрорайона в столичном поселении Московский, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Ребенок находился один и выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин. Мальчика доставили в больницу. У него диагностировали ссадины и ушибы обеих ног.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту произошедшей аварии.

Ранее автомобиль сбил 10-летнюю девочку, которая попыталась перебежать Ленинградский проспект. Пострадавшую госпитализировали.