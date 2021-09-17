РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. Мытищинский историко-художественный музей приосединился к культурно-просветительской акции «День туризма», сообщается в Instagram-аккаунте музея.

В рамках акции 25 и 26 сентября посетителям дадут право бесплатного посещения постоянных экспозиций музея без экскурсионного обслуживания. Музей располагается по адресу: ул. Мира, 4. Телефон:+7(495)586-52-98.

Министерство культуры Московской области совместно с комитетом по туризму Подмосковья проводят региональную акцию «День туризма», целью которой является привлечение граждан к изучению истории России, развитие музейной деятельности, продвижение культурных ценностей Подмосковья.