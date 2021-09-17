РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Депутат Мособлдумы Игорь Коханый в пятницу в Люберцах проголосовал на выборах в Государственную думу РФ и Московскую областную думу, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу депутат посетил избирательный участок №1449 в школе №10.

«Необходимо голосовать, реализовывая тем самым свое избирательное право. От выборов зависит действительно многое, поэтому равнодушным быть не стоит», - сказал Коханый.

Впервые выборы проходят в течение 3 дней - 17, 18 и 19 сентября. Для голосования на выборах депутатов Госдумы избиратель получит 2 бюллетеня: один для голосования по федеральному избирательному округу и второй для голосования по одномандатному избирательному округу. Аналогичная ситуация и по выборам в Мособлдуму.

В городском округе открылся 171 избирательный участок.

В Люберцах для мониторинга хода голосования на выборах на избирательных участках и в Территориальной избирательной комиссии установили 344 видеокамеры.