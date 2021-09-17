РИАМО - 17 сен. В трех аэропортах столицы и подмосковном Жуковском в пятницу днем задержали и отменили 45 рейсов, следует из данных «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задержан 1 рейс, еще 4 отменили. В Домодедове 19 рейсов задержаны, 1 отменен. В Шереметьеве задержали и отменили по 9 рейсов.

Согласно онлайн-табло, в подмосковном аэропорту Жуковский 2 рейса задержаны, еще 1 отменен.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.