РИАМО - 17 сен. В ходе акции «Час искусств» в пятницу с 20:00 до 21:00 на городских медиаэкранах Москвы покажут видеоинсталляции мировых художников, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Акция «Час искусств» пройдет в рамках Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. В ходе мероприятия на главных цифровых экранах столицы покажут видеоинсталляции арт-группы AES+F и другие работы из NFT-коллекции фонда Public Digital Art Fund.

На медиаповерхностях Смоленского метромоста, павильона МЦД у станции «Киевская» и Единого диспетчерского центра метро жителям и гостям города будут демонстрироваться работы всемирно известных художников: Вирджинии Ли Монтгомери, Эли Барак и Роберта И. В акции также будут задействованы все медиафасады московского транспорта.

В этих работах создатели затрагивают темы памяти, идентичности, окружающей среды и природы реальности.