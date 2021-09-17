РИАМО - 17 сен. На территории УИК 1262 в столичном районе Сокольники избиратель выпустил енота, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

«Чего только не увидишь в штабе - на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который 7 минут бегал от полиции», - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

С 17 по 19 сентября москвичи выбирают депутатов Госдумы. Также в ряде районов столицы проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино - муниципальных депутатов.

Проголосовать в Москве можно онлайн. Таким способом свой голос на выборах уже отдали 900 тыс. горожан.