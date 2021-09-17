РИАМО - 17 сен. Подмосковный фермер Олег Сирота проголосовал на выборах в Истре вместе с домашней любимицей — козой Меркель. Об этом сообщает информационный центр Московской области по выборам.

Известный сыровар приехал на участок в Кострове – он голосует здесь всегда. По собственному признанию, выборы для него — это праздник. В этот раз фермер пришел не один, а вместе с козой по кличке Меркель.

«Меркель сама потянула меня к избирательному участку. Прям как почувствовала, что сегодня день голосования. Я по телевизору видел, что можно приходить с домашними животными. У меня домашнее животное – коза. Никаких проблем не было, нас пустили, выдали бюллетень», – сказал Сирота.

Он подчеркнул, что Меркель «очень понравилось голосовать». Эта процедура может стать традиционной.

Кроме того, Сирота посетил центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием в Одинцовском округе.

«Участки на 100% оборудованы видеонаблюдением. <...> Мы все переживаем за коронавирус, за старшее поколение. <...> В этом году благодаря трем дням удалось растянуть процесс (голосования - ред.) и сделать его безопасным с эпидемиологической точки зрения», – рассказал Сирота.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму стартовали в Подмосковье 17 сентября. Отдать свой голос за кандидатов можно по 19 сентября. В Одинцовском округе работает областной центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием.