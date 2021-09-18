РИАМО – 18 сен. Инвестор, арендующий у города нежилые помещения общей площадью 967,4 квадратных метра в отдельно стоящем здании в Северном Чертанове на юге Москвы, отремонтировал их и открыл частную дошкольную образовательную организацию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Предприниматель выполнил все условия столичной программы «Объект образования за рубль», которая действует в городе с 2013 года, и перешел на льготную ставку аренды.

«В Москве заключено 29 договоров аренды нежилых помещений по программе «Объект образования за рубль». На льготную ставку уже переведены 20 объектов, что позволяет предпринимателям ежегодно экономить на аренде почти 200 миллионов рублей. Сейчас льготную ставку оформил инвестор, открывший в районе Северное Чертаново частный детский сад. В 2020 году он арендовал по итогам «рублевого» аукциона нежилые помещения здания в Сумском проезде, предназначенное для размещения дошкольной образовательной организации», – сообщил Владимир Ефимов.

Типовое панельное двухэтажное здание было построено в 1975 году. Оно расположено по адресу: Сумской проезд, дом 2А, внутри жилой застройки недалеко от станции метро «Чертановская».

«С инвестором заключен договор аренды на 49 лет по ставке 8,64 миллиона рублей в год. После реализации всех требований программы «Объект образования за рубль», включая проведение ремонтных работ и выполнение условий осуществления образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ, инвестор перешел на льготную ставку аренды – один рубль за квадратный метр в год», – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.