РИАМО - 17 сен. В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» «Мособлгаз» газифицировал 20 населенных пунктов с начала 2021 года, сообщает пресс-служба компании.

Среди этих населенных пунктов деревни Пасильево, Горетово, поселок Клюквенный и другие.

Протяженность построенных газопроводов составила более 90 км. Новые сети позволят обеспечить надежное газоснабжение 4 тыс. абонентов в Подмосковье.

«Сейчас по губернаторской программе идет строительство газопроводов в новых населенных пунктах Можайского, Сергиево-Посадского округов, Чехова и Истры. Всего к концу года газифицируем 50 населенных пунктов, где проживают 10 тысяч человек. Основной период сдачи объектов запланирован на IV квартал 2021 года», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Узнать перечень объектов, включенных в губернаторскую программу на 2021 год, можно на сайте «Мособлгаза».

Чтобы внести населенный пункт в программу, необходимо подать заявку в министерство энергетики Московской области. В населенном пункте должно быть прописано не менее 30 человек.