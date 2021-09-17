РИАМО - 17 сен. Шестикратный чемпион России, бывший игрок московского «Спартака», эксперт телеканала «Матч-ТВ» Александр Ширко проголосовал на избирательном участке №3122 в подмосковном Фрязине, сообщает Информационный центр Московской области.

«Я считаю, что каждому избирателю очень важно прийти и проголосовать. Ведь мы же выбираем людей, которые будут в дальнейшем отстаивать наши права и помогать нам развиваться. На мой взгляд, это очень важно. Думаю, что сейчас уже каждый понимает, что это нужно сделать – прийти на участок и отдать свой голос тем кандидатам, кому они доверяют», – сказал спортсмен.

С 17 по 19 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Кроме того, в Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках выбирают депутатов в органы местного самоуправления. В Подмосковье открыты свыше 4 тыс. избирательных участков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев проверил работу центра общественного наблюдения за голосованием в Московской области.