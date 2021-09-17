РИАМО - 17 сен. Уже 900 тыс. москвичей отдали свои голоса в рамках электронного дистанционного голосования, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

В Москве выбирают депутатов Госдумы. В ряде районов также проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов. Выборы пройдут по 19 сентября.

Проголосовать можно в любое время и из любой точки мира. Если во время голосования у избирателей возникнут проблемы с гаджетом или интернетом, они смогут проголосовать с помощью функции «Отложенного решения».

Ранее сообщалось о DDoS-атаках на сервисы дистанционного электронного голосования в России. Они были успешно отражены.