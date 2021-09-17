РИАМО - 17 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу проголосовал дистанционно на выборах в Госдуму, сообщает Nation News.

Глава российского правительства сделал свой выбор, не покидая рабочего места.

Выборы депутатов в Госдуму проходят в РФ 3 дня. Кроме того, в Подмосковье жители выбирают депутатов Мособлдумы, в некоторых округах – муниципальных депутатов. В столице также проходят выборы депутатов Мосгордумы и в части районов – муниципальных депутатов.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. На текущей неделе глава государства ушел на самоизоляцию.