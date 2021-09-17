РИАМО - 17 сен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проголосовал дистанционно на выборах в Госдуму, передает РИА Новости.

Ранее глава государства ушел на самоизоляцию, так как в его окружении несколько человек заразились коронавирусом.

С 17 по 19 сентября в РФ проходят выборы. Граждане выбирают депутатов федерального, регионального и муниципального уровней. В Москве выборы проводятся в том числе онлайн.

Ранее Песков сообщал, что Путин на самоизоляции чувствует себя хорошо. Представитель Кремля не сказал, сколько еще времени президент будет находиться на самоизоляции.