РИАМО - 17 сен. Небольшие заморозки могут простимулировать рост грибов в лесах Московского региона, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Ранее синоптики предупредили о ночных заморозках в регионе на выходных. Температура может опуститься до минус 2 градусов. Был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

«Заморозки иногда могут существенно отрицательно сказаться на росте грибов, как правило, от этого страдают северные регионы страны. Предстоящие заморозки не такие серьезные, и с климатом нашего региона это только простимулирует рост грибов», — сказал Вишневский.

Он объяснил, что почва глубоко не промерзнет и холод не затронет саму грибницу. Такие условия окажут стимулирующее воздействие на рост грибов. Вишневский отметил, что при таких благоприятных условиях грибов станет больше и в лесах региона могут появиться зимние опята.

Ранее Вишневский сообщал РИАМО, что весь сентябрь и октябрь могут оказаться весьма грибными. Сейчас жители Московского региона могут найти белые, подосиновики, подберезовики, лисички и сыроежки.

Лучше всего их собирать в лесах вдали от Москвы. Также желательно проводить поиски грибов в местах, рядом с которыми нет крупных городов и автомобильных дорог.