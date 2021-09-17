РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 сен. Почти 8 тысяч человек проголосовали в Королеве на выборах в Госдуму и Мособлдуму на 15:00, сообщили в территориальной избирательной комиссии.

В Королеве проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Свой голос жители города могут отдать в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.

По состоянию на 15:00 явка составила 7 971 человек, что составляет 4,5% от общего числа избирателей.

Голосование проходит на 122 участках в Королеве. Для жителей организованы автобусные маршруты, а к тем, кто по состоянию здоровья не могут прийти на участок, члены УИК приезжают сами.