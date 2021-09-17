РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подольске начался снос закрытой в 2015 году туберкулезной больницы, концепцию благоустройства Межшоссейного района в этом месте представят на общественное обсуждение жителей в ноябре, сообщает администрация округа.

В 2020 году провели работы по дезинфекции четырех сооружений здания, разработали и провели госэкспертизу проектно-сметной документации по его сносу. 16 сентября специалисты Дирекции заказчика капитального строительства приступили к демонтажу кровельного покрытия. На следующей неделе на площадку прибудет специализированная техника для сноса здания. Строительные отходы вывезут на полигоны для дальнейшей переработки и утилизации.

После демонтажа котлован засыпают грунтом, рекультивируют земельный участок. Завершить все работы планируют 1 ноября.

Здание туберкулезной больницы построили в 1940 году для средней школы, но в годы Великой Отечественной войны перепрофилировали. Сначала здесь размещался военно-полевой госпиталь, затем туберкулезный госпиталь для инвалидов войны, позже — туберкулезное отделение ЦРБ и больница.

В 2015 году по решению территориального управления Роспотребнадзора из-за несоответствия санитарным нормам стационар прекратил свою деятельность. Здание законсервировали, но его нахождение на этом месте продолжало тормозить развитие Межшоссейного района Подольска.

Дорожную карту по сносу комплекса зданий лечебницы и организации в 2022 году здесь современной зоны отдыха поддержал губернатор Андрей Воробьев.

10 сентября заключили муниципальный контракт на проведение проектно-изыскательских работ по благоустройству высвобожденной территории с ООО «АБ Бинолим». Концепцию по благоустройству архитектурное бюро представит на общественное обсуждение жителей в ноябре.