РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. На выборах депутатов Мособлдумы и Госдумы в подмосковном Красногорске по состоянию на 15:00 в пятницу явка избирателей превысила более 6,8% избирателей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По данным ТИК горокруга, по состоянию на 15:00 6,83% избирателей проголосовали за кандидатов в депутаты Госдумы и 6,2% - за кандидатов в депутаты Мособлдумы.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму стартовали в Подмосковье 17 сентября. Из-за пандемии коронавируса выборы пройдут в течение 3 дней. Отдать свой голос за кандидатов можно по 19 сентября.