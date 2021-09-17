РИАМО - 17 сен. Председатель совета директоров группы компании «Садовое кольцо» Сергей Колунов оценил работу Центра мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы 2021». Об этом сообщает информационный центр Московской области по выборам.

«Именно таким и должен быть современный командный центр – удобным, продуманным, позволяющим не просто наблюдать за ходом выборов, но и оперативно реагировать, если что-то вдруг пойдет не так», - уточнил Колунов.

По его словам, в центре, как и на участковых избирательных комиссиях региона, работают наблюдатели от всех партий.

«И это очень важно, ведь проходящие выборы станут важной вехой в развитии области, России. Судя по тому опыту, который я получил, в рамках подготовки к выборам, я хочу сказать, что людям не все равно, что будет дальше. А я уверен, что когда люди чего-то хотят и желают, все можно изменить к лучшему», - добавил бизнесмен.

Он подчеркнул что нужно искать возможности, а не причины неудач, если что-то не получается.

«Я уверен, что жить в этой стране достойно – возможно, можно и нужно», - заключил Колунов.

В Подмосковье с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы, а также 7 выборных кампаний в советы депутатов городских округов. Всего в регионе работают свыше 4 тыс. избирательных участков.