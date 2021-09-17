РИАМО - 17 сен. Жители Подмосковья 1,6 млн раз воспользовались онлайн-сервисом «Градпроработка онлайн», это самый популярный сервис градостроительного блока, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Ресурсы «Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом», «Агроанализ», «Адресное пространство» и другие доступны на геопортале Подмосковья https://rgis.mosreg.ru/v3/#/

«Самый популярный ресурс на сегодня - «Градпроработка онлайн», к нему обратились уже более 1,6 млн раз. Используя кадастровый номер земельного участка, посредством онлайн-сервиса можно узнать вид его разрешенного использования, градостроительные ограничения (при наличии) или порядок согласования строительства в зонах с особыми условиями использования территории», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Второй сервис по популярности - «Стройка рядом с домом» - 200 тыс. запросов, он позволяет узнать о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе 3 км от него, по запросу жителя сервис предоставит информацию о функциональном назначении объекта, выданном разрешении на строительство и стадии его реализации.

Еще один активно набирающий популярность ресурс - 110 тысяч запросов - «Адресное пространство». С его помощью можно узнать статус регистрации адреса объекта недвижимости в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).

Положительный эффект от работы градостроительных онлайн-ресурсов очевиден: количество официальных обращений граждан по направлениям работы сервисов и по вопросам градостроительной деятельности снизилось на 30%. Благодаря геопорталу Подмосковья жителям стало проще узнавать интересующую информацию онлайн, не теряя времени на запросы и очную подачу заявлений в профильных ведомствах.