РИАМО - 17 сен. В Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявлен с 22 часов 17 сентября до 7 часов 18 сентября, в столице – с 23 часов 17 сентября до 7 часов 18 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В ночь на субботу и на воскресенье на северо-западе и востоке Подмосковья возможны заморозки.

По данным синоптиков, в Москве холодная погода продержится до 20 сентября. Затем придет потепление и дожди прекратятся.