РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. В подмосковной Балашихе 18 сентября ограничат движение по ряду улиц из-за празднования Дня города, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В Балашихе перекроют 2 улицы: с 9:00 до 12:00 – улицу Крупешина по направлению к Советской; с 9:00 – 12: 00 – улицу Солнечная. В микрорайоне Железнодорожный движение ограничат по 3 улицам: с 9:00 до 23:00 по Саввинскому шоссе от д. 27 на улице Пролетарская до улицы Пионерская; с 13:00 до 23:00 по улице Новая от остановки общественного транспорта «Поликлиника №4» до перекрестка с улицей Пролетарская; по улице Пролетарская от перекрестка с улицей Новая до перекрестка с улицей Автозаводская», - говорится в сообщении.

Автовладельцам рекомендуют заранее выбирать пути объезда для исключения создания пробок в местах проведения мероприятий.

День города в Балашихе отметят 18 сентября, ей исполняется 191 год. В этот день также будет проходить второй день голосования по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы. В городском округе работают 180 избирательных участковых комиссий. Голосование продлится до 19 сентября включительно.