РИАМО - 17 сен. Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила хорошую работу Подмосковья по организации общественного контроля за ходом голосования, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В Подмосковье много сделано, надеемся, что все будет нормально. У вас прекрасный штаб, прекрасная работа», - сказала Памфилова во время совещания по видеоконференцсвязи с центром мониторинга и общественного наблюдения «Выборы 2021» в Одинцове.

Зампред Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева рассказала об организации процесса на избирательных участках в регионе.

«В Подмосковье прошли обучение и получили направления порядка 5,6 тыс. общественных наблюдателей. На данный момент у нас 3982 камеры, которые ведут трансляцию из избирательных участков. За ней в режиме онлайн могут наблюдать наши коллеги. Более того, в 60 муниципальных образованиях на площадках местных общественных палат созданы штабы, где можно также просматривать онлайн-трансляции, получив подключение к аккаунтам», — рассказала Дмитриева.

Она добавила, что проводится мониторинг карты нарушений вместе с членами Общественной палаты, которые находятся на участках. Как только поступает какой-либо сигнал, Общественная палата региона и Мособлизбирком разбираются в ситуации и принимают решение.

Руководитель штаба общественного наблюдения Александр Тарарев отметил, что обращения и вопросы от жителей поступают на горячую линию.

«На текущий момент было зафиксировано 62 сообщения. Все их мы отрабатывали совместно с Мособлизбиркомом. Большинство из них касалось неверного угла обзора камеры. Оперативно мы все эти моменты отрабатываем. На данный момент в штабе аккредитовалось 110 наблюдателей от Общественной палаты. Также наши двери открыты для наблюдателей от политических партий, от кандидатов. Все работает в штатном режиме», — добавил Тарарев.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму стартовали в Подмосковье 17 сентября. Из-за пандемии коронавируса выборы пройдут в течение 3 дней. Отдать свой голос за кандидатов можно по 19 сентября.