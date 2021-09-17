РИАМО - 17 сен. Президент России Владимир Путин призвал граждан своевременно ревакцинироваться от Covid-19, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он рассказал, что люди из его окружения заболели коронавирусом из-за того, что вовремя не прошли ревакцинацию.

«Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этим титрами, которые должны защищать, и вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции», — сказал Путин.

Еще он отметил, что те, кто привился, болеют без серьезных осложнений.

Ранее глава российского государства ушел на самоизоляцию из-за того, что общался с инфицированными Covid-19. Минувшей весной президент России сделал обе прививки от коронавируса.

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