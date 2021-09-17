РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 сен. Глава Щелкова Андрей Булгаков проголосовал на выборах в Госдуму и Мособлдуму на участке 3382 в школе №17, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня на выборах проголосовал вместе с сыном. Для нас это стало уже доброй традицией. Сегодня прийти на выборы и отдать свой голос - это удел каждого настоящего гражданина», - сказал Андрей Булгаков.

На участке, где голосовал глава, в избирательных списках значится 2051 человек. По состоянию на 14:00 там уже проголосовали 369 человек.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму стартовали в Подмосковье 17 сентября. Из-за пандемии коронавируса выборы пройдут в течение 3 дней. Голосование будет продолжаться по 19 сентября. График работы избирательных участков - с 08:00 до 20:00.