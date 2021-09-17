РИАМО – 17 сен. Московский НПЗ «Газпром нефти» получит современное крупногабаритное оборудование для строящейся секции гидрокрекинга будущего комплекса глубокой переработки нефти от Ижорских заводов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МНПЗ.

Комплекс глубокой переработки нефти будет построен на Московском НПЗ к 2025 году в рамках масштабной модернизации предприятия «Газпром нефтью». Выпущенные на Ижорских заводах аппараты прошли испытания и будут отправлены в Москву.

Реакционные аппараты секции гидрокрекинга будут служить для получения дополнительных объемов светлых нефтепродуктов из тяжелой нефтяной фракции. Изготовленное оборудование – одни из самых крупных сосудов, когда-либо произведенных на Ижорских заводах. Общий вес конструкций – 1,7 тыс. тонн, высота – более 50 м.

Процесс гидрокрекинга позволит предприятию увеличить глубину переработки нефти почти до 100%, отказаться от выпуска мазута и перейти на безотходное производство. Современные технологии обеспечат выпуск дополнительных объемов бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для Московского региона. В качестве моторного топлива может быть использован водород, произведенный комплексом.

«В новейшем комплексе глубокой переработки нефти будут внедрены передовые мировые практики и использовано лучшее отечественное оборудование. Уже сегодня на этапе проектирования и изготовления конструкций можно сказать, что мы делаем уверенный шаг к лучшему нефтеперерабатывающему заводу мирового уровня», – подчеркнул генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Генеральный директор Ижорских заводов Юрий Гордиенков добавил, что опыт производства сложного оборудования для атомной энергетики и нефтехимии позволяют создавать аппараты, соответствующие всем требованиям промышленной безопасности.

«Технология производства рекордных по размерам сосудов десятилетиями отрабатывается и совершенствуется на Ижорских заводах. Сотрудничество с Московским НПЗ и другими предприятиями «Газпром нефти» обязывает нас держать неизменно высокую планку качества», – отметил Гордиенков.