РИАМО - 17 сен. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на проведение работ по реконструкции стадиона «Весна» в городском округе Подольск. Завершить работы планируют в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Стадион был построен в 1979 году.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для реализации проекта реконструкции стадиона «Весна» в микрорайоне Климовск», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Согласно техзаданию, на земельном участке площадью 2,7 га предусмотрено проведение работ по реконструкции стадиона с физкультурно-оздоровительным комплексом и 2 спортзалами, беговыми дорожками, футбольным полем с подогревом, трибуной на 1 тыс. зрительных мест. Также обустроят подтрибунные помещения для спортивных и вспомогательных нужд.

Единовременная вместимость ФОКа - 92 человека. В нем разместят универсальный спортзал для футбольной секции, зал тяжелой атлетики и силовых единоборств.

На прилегающей территории выполнят комплексное благоустройство с обустройством парковочного пространства.

Завершить работы и открыть обновленный стадион планируется в 2023 году. Объект включен в госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры».