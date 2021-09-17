РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 сен. Летчик-космонавт Олег Артемьев рассказал о разнице голосования в космосе и на Земле.

В Королеве проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Летчик-космонавт Олег Артемьев проголосовал по месту жительства в школе №1.

«Особых отличий в голосовании в космосе и на Земле нет, единственное, что с МКС мы голосовали дистанционно. Но главное, что меня не оторвали от выборного процесса и дали реализовать свое право. Буквально завтра мы улетаем на Байконур и возможности проголосовать уже не будет», - сообщил Артемьев журналистам.

Он добавил, что его семья планирует проголосовать в воскресенье.

На участках для голосования в Королеве обеспечены все меры безопасности. Работают наблюдатели от партий и общественных организаций.