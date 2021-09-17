РИАМО - 17 сен. В столице заканчивают реконструкцию Павелецкой площади, работы выполнены на 90%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что на данный момент подходит к концу благоустройство парковой зоны, устройство инженерных систем и отделка подземного торгового комплекса.

«Общая строительная готовность объекта составляет 90%. На объекте задействовано 1,8 тыс. человек», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что закончить все работы планируют до конца 2021 года.

«Торгово-развлекательный центр «Павелецкая плаза» с ландшафтным парком – часть проекта транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Павелецкая», который объединит пассажиропотоки метро, железных дорог и наземного городского транспорта. В составе также появятся офисы и развлекательные зоны», - отметил Андрей Бочкарев.

По его словам, ТПУ будет центром деловой и городской активности. Этим узлом каждый день пользуется свыше 163 тыс. человек. Планируют также реконструировать здание Павелецкого вокзала.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл для горожан центральную часть нового парка на Павелецкой площади. Он отметил, что это самый большой долгострой Москвы. На протяжении многих лет здесь была яма, которая не устраивала жителей.

«Мы 3 года тому назад изъяли у владельцев, которые не работали над этой территорией, нашелся новый инвестор - компания «ПИК», создали новый концепт этой площади, торгового центра, развлекательного центра, которые вписываются теперь в транспортно-пересадочный узел», – сказал Сергей Собянин.