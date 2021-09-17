РИАМО - 17 сен. Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» начала производить вакцину от Covid-19 AstraZeneca для экспорта, сообщает РИА Новости.

Производство компания ведет по лицензии Оксфордского университета.

«В России уже производятся иностранные вакцины, на «Р-Фарм» AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты», - рассказал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

Он добавил, что внутренний рынок страны полностью обеспечен собственными продуктами.

АО «Р-Фарм» было основано в 2001 году российским предпринимателем Алексеем Репиком. Компания специализируется на разработках, производстве и поставках лекарственных средств для стационарной и специализированной медицинской помощи в медицинские исследовательские центры, госпитали, клинические больницы, лечебно-профилактические учреждения России.

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