РИАМО - 17 сен. Грузовой автомобиль столкнулся с автомобилем Infinity на трассе А-107 в Раменском городском округе, сообщили в пятницу РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«(В результате аварии - ред.) пострадал водитель Infinity», - рассказали в пресс-службе.

Авария произошла днем 16 сентября на 146-м километре трассы А-107 в Раменском городском округе. Во время ДТП был поврежден груз, который везла фура.

Ранее СМИ сообщали, что перевернувшийся в результате ДТП грузовик вез шампанское.