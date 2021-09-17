РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. Жители поселка Нахабино Красногорска с 23 по 26 сентября смогут приобрести сезонные овощи на ярмарке, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в поселке Нахабино. Приобрести овощи по сниженным ценам можно будет с 23 по 26 сентября у дома №17Б по улице Институтской.

На ярмарке можно найти картофель, морковь, капусту, лук, свеклу, перец, помидоры, огурцы и баклажаны.