РИАМО - 17 сен. Несмотря на будний день, люди в Подмосковье активно голосуют, на всех участках обеспечены меры безопасности, сообщил заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов.

«Сегодня вместе с наблюдателями от СНГ приехали к вам с целью ознакомится с процессом голосования. <...> Мы с утра побывали на 11 участках», - сказал Нематов.

Он отметил, что везде идет активное голосование. Все участки обеспечены всеми мерами безопасности.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму стартовали в Подмосковье 17 сентября. Из-за пандемии коронавируса выборы пройдут в течение 3 дней. Отдать свой голос за кандидатов можно по 19 сентября.

В Одинцовском округе работает центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы 2021».