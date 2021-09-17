РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 сен. В подмосковном Домодедове за минувшие сутки выявили 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 837 случаев заболевания. Всего с начала пандемии в Московской области выявлено 434 569 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а в Домодедове - 12 960 случаев заболевания. Скончались 8 016 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 380 422 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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