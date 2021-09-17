РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. 24 и 25 сентября в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в Мытищах покажут спектакь по мотивам пьесы «Волки и овцы» Александра Островского, начало в 19:00, сообщает пресс-служба театра.

Этот спектакль, поставленный в 2009 году и восстановленный после нескольких лет перерыва в показах, даст старт новому, 35-му сезону театра «ФЭСТ». Театр планирует отметить открытие этого «юбилейного» сезона парадом актерской труппы перед началом спектакля. Актеры встретятся со зрителями в образах персонажей текущего репертуара.

На церемонии открытия сезона художественный руководитель театра, заслуженный артист России Игорь Шаповалов объявит имя победителя прошедшего в прошлом сезоне конкурса режиссерских предложений «Восемнадцать минус» - конкурса на постановку спектакля для подростков, в котором приняло участие 62 режиссера со всей России и из-за рубежа.

В честь открытия нового сезона театр приглашает зрителей прийти в этот день чуть пораньше и принять участие в «Театральном чаепитии» с самоварами и бубликами, в стиле пьес Островского. Прошлые театральные посиделки, устроенные в марте этого года на День театра, вызвали самые позитивные эмоции и даже определенный ажиотаж у зрителей, любящих театр «ФЭСТ».