РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. 28-30 сентября в 19:00 и 3 октября в 18:00 в театре драмы и комедии «ФЭСТ» городского округа Мытищи состоится премьерный показ спектакля «THIS IS EGLAAAND! История Робин Гуда», сообщает пресс-служба театра.
Эта первая премьера нового, 35-го сезона «ФЭСТа», поставленная режиссером театра Дмитрием Скотниковым, определяется им как «семейное средневековое приключение». Семейный спектакль, одинаково интересный как родителям, так и детям является давней мечтой театра «ФЭСТ».
А кем он был на самом деле? Почему появился именно тогда и остался в памяти людей до сих пор? Как нынешним людям относиться к его поступкам и его судьбе? И вообще, что сегодня можно понять про жизнь средневековой Англии? У театра есть только один способ ответить на эти вопросы – сыграть историю Робин Гуда.
«И зрителей мы тоже приглашаем поучаствовать в этой игре. Именно поучаствовать, потому что в данном случае финал этой игры будет самым непосредственным образом зависеть от зрителей. Да и вообще, чтобы путешествовать по средневековой Англии, нужно самому на время стать одним из ее жителей!» - отметил Скотников.
Историю Робин Гуда расскажут актеры Игорь Сетдеков, Филипп Ефимов, Анастасия Рослякова, Илья Кочергин, Светлана Розова, Наринэ Осипова и Антон Кузьменко.
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