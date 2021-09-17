РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. 28-30 сентября в 19:00 и 3 октября в 18:00 в театре драмы и комедии «ФЭСТ» городского округа Мытищи состоится премьерный показ спектакля «THIS IS EGLAAAND! История Робин Гуда», сообщает пресс-служба театра.

Эта первая премьера нового, 35-го сезона «ФЭСТа», поставленная режиссером театра Дмитрием Скотниковым, определяется им как «семейное средневековое приключение». Семейный спектакль, одинаково интересный как родителям, так и детям является давней мечтой театра «ФЭСТ».

«Мечтой, которую мы попробуем воплотить уже этой осенью. Примерно в начале XIII века в Англии было очень интересно: отважные рыцари, прекрасные дамы, странствующие поэты, грозные замки, дремучие леса. В это время там жил человек – он носил одежду из зеленого сукна, лучше всех стрелял из лука, он грабил богатых и помогал бедным – примерно такой список ассоциаций вызывает имя Робин Гуда», - сказал Скотников.

А кем он был на самом деле? Почему появился именно тогда и остался в памяти людей до сих пор? Как нынешним людям относиться к его поступкам и его судьбе? И вообще, что сегодня можно понять про жизнь средневековой Англии? У театра есть только один способ ответить на эти вопросы – сыграть историю Робин Гуда.

«И зрителей мы тоже приглашаем поучаствовать в этой игре. Именно поучаствовать, потому что в данном случае финал этой игры будет самым непосредственным образом зависеть от зрителей. Да и вообще, чтобы путешествовать по средневековой Англии, нужно самому на время стать одним из ее жителей!» - отметил Скотников.

Историю Робин Гуда расскажут актеры Игорь Сетдеков, Филипп Ефимов, Анастасия Рослякова, Илья Кочергин, Светлана Розова, Наринэ Осипова и Антон Кузьменко.