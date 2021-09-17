РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с 20 по 26 сентября проверят водителей автобусов на соблюдение ПДД, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

С начала года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» произошло 13 ДТП с участием пассажирского автотранспорта, из которых 6 ДТП произошли по вине водителей. Травмы различной степени тяжести получил 21 человек.

В целях стабилизации аварийности на пассажирском автомобильном транспорте, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, с 20 по 26 сентября Люберецкой Госавтоинспекцией проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

При проведении данного мероприятия особое внимание инспекторов ГИБДД будет обращено на соблюдение водителями данной категории ПДД РФ, законность осуществления перевозок пассажиров, на наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, на организацию предрейсового медицинского осмотра водителей и проверки технического состояния автобусов. Также проверят наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение технического осмотра, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов.

Так, за 8 месяцев сотрудниками ГИБДД проведено 49 проверок при выпуске ТС на линию. Выдано 60 представлений на устранение недостатков за выпуск на линию неисправного автотранспорта, составлено 57 протоколов на должностных лиц и 1 641 автомобиль признан неисправным. Проведено 17 скрытых проверок на линии.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что безопасность пассажиров общественного транспорта зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных транспортных средствах всем пассажирам рекомендуется держаться за поручни.